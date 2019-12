La Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya demana l'aplicació del tercer grau als presos polítics

‼️COMUNICAT‼️

DEMANEM EL #TERCERGRAUJA ALS MEMBRES DEL GOVERN DE CATALUNYA, A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT I ALS LÍDERS SOCIALS EMPRESONATS pic.twitter.com/AniMgQQpBU — 🎗La Coordinadora🎗 (@AdvoCATsPerCAT) December 24, 2019

Un grup de juristes catalans demana al Govern de Catalunya l'aplicació del tercer grau als presos polítics independentistes. A través d'un comunicat, la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya assenyala que el segon grau al qual estan sotmesos els presos tal sols és "la manera de complir la pena".Des del col·lectiu, assenyalen que el segon grau permet que els presos puguin "sortir 36 dies l'any un cop complerta una quarta part de la condemna". Per aquest grup de juristes, "res d'això són beneficis penitenciaris".Alhora, recorden que la política penitenciària a Catalunya depèn de la Generalitat de Catalunya. A banda, assenyalen que els nou presos polítics van rebre el segon grau per part de les Juntes de Tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses sense una proposta unànime.L'escrit de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya ha estat repiulada per diputats de JxCat com Gemma Geis o Jaume Alonso Cuevillas. El comunicat també compta amb el suport d'institucions com Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans, Juristes pels Drets Humans del Maresme, el col·lectiu Drets, el Comitè René Cassin i l'associació Atenes – Juristes pels drets civils.

