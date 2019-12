Així és la bossa d'escombraries d'un català (i així seria si es reciclés tot)

“El contenidor dels qui no separen no existeix”

L' Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Territori han impulsat recentment una nova campanya per aconseguir millorar la recollida selectiva . Posa èmfasi en aquelles persones que llencen tota la brossa al contenidor de la fracció resta o rebuig i que, per tant, no separen correctament. El conseller Damià Calvet ho va deixar clar: “Avui, reciclar ja no és una opció” ja que “el contenidor dels qui no separen no existeix”.Una de les idees centrals de la campanya és que “el contenidor gris”, el que hi ha en la major part de municipis que tenen contenidors de superfície situats a la via pública, “no és el contenidor pels que no volen reciclar”. I és que, tal i com mostren les dades, la major part dels residus que els ciutadans llencen al contenidor de la fracció resta no hi han d’anar.Aquest fet ha provocat que el gris hagi anat adquirint un significat al llarg dels anys que la campanya vol treure-li, reposicionant-lo com el que és, un element més de la correcta separació en origen. En aquest sentit es busca difondre una imatge negativa d’aquest contenidor per animar la ciutadania a utilitzar-lo només en casos molt concrets, i a llençar els residus al contenidor de la fracció corresponent.Cal recordar que només s'ha de tirar al rebuig elements com bolquers, compreses, tovallolletes humides, tampons, bastonets, maquinetes d'afaitar, raspalls, preservatius, pols d'escombrar, bosses d'aspiradora així com les burilles i les cendres de tabac.