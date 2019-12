La defensa de Junqueras demana l'alliberament «immediat» i la nul·litat de la sentència

Després que el TJUE emetés la sentència que atorgava la immunitat a Oriol Junqueras, les parts vinculades al cas han anat emetent els seus posicionaments. La defensa del líder d'ERC ha decidit fer-ho aquest dimarts a través d'un escrit remès al Tribunal Suprem.El document redactat per Andreu Van den Eynde demana l'"alliberament immediat" de Junqueras i sol·licita la nul·litat de la sentència de l'1-O emesa pel Tribunal Suprem. "En la seva anàlisi, el TJUE estableix que l'adquisició de la condició de membre del Parlament Europeu [...] es produeix des del moment de la proclamació oficial dels resultats", recorda l'advocat. En aquest sentit, "els membres del Parlament Europeu gaudeixen de la immunitat abans que comenci el seu mandat", afegeix.En l'escrit, Van den Eynde també carrega contra el poder judicial d'Espanya, a qui li recorda la seva "obligació" de "col·laborar amb les institucions europees en la protecció dels privilegis i les immunitats dels seus parlamentaris", evitant així "conseqüències irreparables que afecten els drets fonamentals i als mateixos principis de les societats democràtiques assumides per la Unió Europea".Així, la defensa del líder d'ERC demana que es garanteixi "el lliure desplaçament" de Junqueras al Parlament Europeu.Les parts vinculades al judici de l'1-O (Advocacia de l'Estat, acusació particular, Fiscalia General de l'Estat i defensa) disposen de cinc dies hàbils per emetre els seus pronunciaments en referència a la sentència dictada pel TJUE. Fins ara, s'ha pronunciat la mateixa defensa, l'acusació popular (Vox) i la Fiscalia General de l'Estat. Aquesta última que ha demanat mantenir les ordes d'extradició contra Puigdemont i Comín i, alhora, s'ha oposat a l'alliberament de Junqueras.Vox, per la seva banda, ha demanat al Tribunal Suprem que Oriol Junqueras segueixi a la presó i es declari la seva inhabilitació. Malgrat tot, la formació d'ultradreta va reconèixer que la sentència del TJUE suposa "un cop dur per Espanya".

Escrit de la defensa d'Oriol Junqueras by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor