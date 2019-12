La tradició diu que van ser homes els patges dels reis d'Orient

Per Fred el 24 de desembre de 2019 a les 12:10 0 0

Em sembla artificial posar una dona com a patgessa, no pel fet de ser dona sinó perquè si seguim posant patgesses, arribarà un any que oblidarem que els patges dels reis, els que van conduir-los amb els camells a Betlem per adorar al Nen Jesús, eren homes.