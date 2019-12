La Junta Electoral rebutja cessar Torra

La Junta Electoral de Barcelona (JEP) ha desestimat les peticions de PP, Cs i Vox de cessar ara el president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat del Parlament. L'acord de la JEP descarta inhabilitar el cap del Govern abans que la seva condemna sigui ferma, tal com consta a la resolució que s'ha fet pública aquest dimarts al matí.La JEP ho ha desestimat amb un vot particular. En cas que la Junta hagués acceptat les peticions de PP, Cs i Vox, Torra s'hauria vist obligat a deixar la presidència de la Generalitat. La sentència del TSJC -que va condemnar Torra a un any i mig d'inhabilitació pel cas dels llaços grocs- no és d'execució immediata en no ser ferma.Torra va sol·licitar ahir a la JEP de Barcelona que no admetés a tràmit o, subsidiàriament, desestimés les peticions d'inhabilitar-lo immediatament després de la condemna del TSJC. El president va al·legar que encara no hi ha sentència ferma i que la JEP no és competent per apartar-lo com a diputat ni president, sinó que cal esperar a la sentència del Suprem, l'execució de la sentència per part del TSJC i al propi Parlament. JxCat també va presentar unes al·legacions en la mateixa línia.PP, Cs i Vox van remetre's a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per argumentar que són "inelegibles" els condemnats amb sentència per delictes contra l'administració pública, inclòs el de desobediència.

