​VÍDEO Així quedarà l'entorn del Camp Nou

La comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte d'urbanització dels carrers i zones verdes de l'entorn del Camp Nou. Es renovaran més de 111.000 m2 d'espai públic amb una inversió de 28 MEUR, finançada íntegrament pel Barça. "L'objectiu és que es generi un nou espai ciutadà de qualitat amb més zones verdes i la implantació de carrils bici", ha comentat la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.El conjunt de les actuacions permetran crear un gran espai obert al voltant del Camp Nou, eliminar la tanca exterior i els desnivells, a banda de renovar i ampliar els carrers de l'entorn. La previsió és que les primeres obres puguin iniciar-se durant el primer semestre del 2020. Es començaria pel carrer Menéndez Pelayo, en el tram comprès entre Martí i Franquès i Joan XXIII.Posteriorment s'anirien executant la resta de vials: Arístides Maillol, Gregorio Marañón, Cardenal Reig, Elisabeth Eldenbenz i Travessera de les Corts. "Queden coses pendents però el projecte d'urbanització de l'espai Barça serà una realitat durant el 2020", ha insistit Sanz. Tot el sòl lliure d'edificació de propietat privada que dona al carrer d'Arístides Maillol, entre la Travessera de les Corts i Cardenal Reig, serà d'ús públic i s'urbanitzarà perquè esdevingui un nou àmbit obert a la ciutadania. Segons el consistori, l'obertura del recinte també alliberarà un conjunt de nous espais d'ús públic que oferiran recorreguts "més amables" entre la Travessera de les Corts i la Diagonal. En totes les intervencions es reordenarà i millorarà l'accés rodat i de vianants, i les voreres perimetrals de les instal·lacions esportives augmentaran la seva amplada.A banda, s'aprofitarà per implantar la xarxa de carril bici a tots els vials i creixerà el verd a tot el sector, amb noves zones al carrer Arístides Maillol que connectaran els edificis residencials i el nou Palau Blaugrana. I una zona verda al voltant de la Masia que incorporarà la rambla de pins de l'avinguda Joan XXIII, els límits del tanatori de les Corts i la Universitat de Barcelona. En paral·lel, el club blaugrana i l'Ajuntament de Barcelona segueixen treballant en la resta d'elements de la transformació com són el soterrament de tot l'aparcament actual en superfície per mitigar l'impacte en la mobilitat en dies de partit; la renovació del Camp Nou i la construcció del nou Palau Blaugrana; i la construcció de tres noves edificacions terciàries a l'entorn de la cruïlla d'Arístides Maillol amb Joan XXIII i d'una quarta de serveis del club a la Travessera de les Corts.

