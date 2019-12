​Vueling incorporarà un tercer avió a l'aeroport de València

L'aerolínia Vueling, pertanyent al grup IAG, ha anunciat l'arribada d'un nou avió a la base de l'aeroport de Manises, on quedarà instal·lat de manera permanent a partir del pròxim 1 de maig del 2020, segons informa el Diari la Veu . Així, tindrà una programació conformada per 18 rutes directes tant estatals com internacionals.La gran novetat associada a l'arribada d'aquest tercer avió, un model A320 de la família Airbus, serà el llançament d'una nova ruta que unirà València amb l'aeroport londinenc de Gatwick, ha informat la companyia en un comunicat. La nova connexió iniciarà les seves operacions el mes vinent de maig i possibilitarà la connexió entre totes dues ciutats mitjançant sis freqüències setmanals.Des de l'inici de les seves operacions a l'aeroport valencià l'any 2005 amb les connexions d'Eivissa i Brussel·les, Vueling ha continuat operant de manera ininterrompuda a Manises. En l'actualitat, compta amb una quota de mercat del 12,5%. De cara al pròxim any 2020, la companyia oferirà una capacitat addicional de 225.000 places disponibles, la qual cosa suposarà un increment del 16% respecte a l'any en curs.Les connexions que es beneficiaran d'un major reforç de les freqüències són Lanzarote, gràcies a una nova freqüència addicional setmanal; Tenerife, per la inclusió de tres noves freqüències setmanals, i Palma, que consolidarà la seva connectivitat mitjançant un nou vol amb freqüència diària. La companyia també destaca l'increment de places que brindarà la connexió amb Brussel·les, mitjançant una nova freqüència setmanal addicional.En el còmput global, la programació de Vueling a l'aeroport de València quedarà conformada de la següent manera: Londres Gatwick (6 freqüències setmanals), Amsterdam (5 setmanals), Alger (4 setmanals), Brussel·les (1 freqüència al dia), Catània (2 freqüències setmanals), Lisboa (5 setmanals), París Orly (2 freqüències diàries), Roma Fiumicino (10 freqüències setmanals), la Corunya (2 freqüències setmanals), Barcelona (6 setmanals), Bilbao (3 setmanals), Fuerteventura (1 freqüència setmanal), Gran Canària (2 setmanals), Eivissa (1 freqüència diària), Palma (20 setmanals), Lanzarote (2 setmanals), Sevilla (3 setmanals) i Tenerife (5 freqüències setmanals).

