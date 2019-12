Els nens del Pallars ja han escollit el nom del primer linx nascut a Catalunya en un segle

Alumnes de l’Escola Àngel Serafí Casanovas visitant el linx. Foto: MónNatura Pirineus

El petit linx nascut fa poc més de mig any al Centre de Fauna de MónNatura Pirineus de les Planes de Son ja té nom. Es diu Minairó i ha estat el proposat pels alumnes de l'escola Àngel Serafí i Casanovas de Sort. Es tracta del primer animal d'aquesta espècie que ha nascut a Catalunya des de fa més d'un segleEl nom guanyador, d'entre vuit propostes, ha obtingut 77 votacions a l'enquesta, oberta a tothom, d'un total de 270. La votació s’ha fet a través de l'Instagram de Natura de la Fundació Catalunya La Pedrera.Les altres propostes de nom han estat Pirineus, Espurlent, Cacahuet, Sucarrim, Taquetes, Rys i Neo. Durant el mes de novembre alumnes de les escoles ZER Alt Pallars sobirà (Escola d'Alins, Escola de Llavorsí, Escola Montsent de Pallars, Escola Els Minairons i Escola de Tírvia), l'escola La Closa i l'escola Àngel Serafí i Casanovas han visitat el centre de Fauna de MónNatura Pirineus per conèixer el petit linx i proposar un nom.El mascle, que actualment pesa 10 quilos i que es troba en perfecte estat de salut, va néixer el passat 28 de maig al Centre de recuperació de fauna de MónNatura Pirineus i és de l'espècie Linx Europeu o Linx Boreal (Lynx lynx), extingida en aquesta zona.Aquest linx reforça la tasca d'educació ambiental que es fa en aquest centre, on hi ha altres espècies d'animals com el trencalòs, el duc, el cabirol, la marta, la fagina i la guineu, entre d'altres; que permeten explicar la seva funció ecològica als Pirineus.Entre ells, els pares del cadell, dos linx que van néixer en captivitat al maig de 2008 en un centre de fauna de Galícia, i van ser traslladats al centre de MónNatura Pirineus a l'agost del mateix any. Aquest és el primer cadell que han tingut, i de manera totalment natural.En aquests 11 anys, més de 100.000 persones han visitat el centre de Fauna de MónNatura Pirineus i han pogut conèixer aquests animals i aprendre la funció ecològica que tenen als Pirineus.

