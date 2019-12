Un ferit per arma blanca en una baralla a Barcelona

Un home ha resultat ferit per arma blanca en una baralla que ha tingut lloc aquest dilluns al voltant de les onze de la nit a la plaça Joan Capri de Barcelona, davant el Mercat de Santa Caterina, segons ha avançat la Cadena Ser i ha confirmat l'ACN.Fonts policials han assegurat que la vida de la víctima, que ha estat trasllada a l'hospital, no corre perill. El presumpte autor, major d'edat, ha estat detingut al carrer Ausiàs March per la Guàrdia Urbana. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.

