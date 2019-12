​Societat Civil Catalana creu que la sentència del TJUE sobre Junqueras és «un gol per l'escaire»

El president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha considerat "un gol per l'escaire" a l'Estat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras , com a eurodiputat. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha lamentat que l'estat espanyol "ha jugat massa al 'catenaccio', a la defensiva", i no s'ha plantejat "guanyar el partit"."Quan jugues només a la defensiva i et marquen un gol, llavors és una situació complicada i difícil", ha dit, per la qual cosa ha demanat "al conjunt d'Espanya" que es prengui "molt seriosament el que passa a Catalunya i que tingui una estratègia de mitjà i llarg termini". "Que inverteixi recursos, que inverteixi intel·ligència, que posi en marxa projectes culturals, mediàtics i diversos que permetin aquest relligament" dels catalans amb l'Estat. Cal "un relat il·lusionant", ha conclòs.Sánchez Costa ha rebutjat les veus que s'han alçat contra la Unió Europea arran de la decisió del TJUE i ha defensat el projecte comunitari. "Hi creiem fermament i, per tant, acatem les sentències i el que ens diguin les institucions europees, però això no vol dir que no expressem la nostra decepció davant de determinades respostes", ha advertit. I és que el president de Societat Civil Catalana percep "un cert flaire anti-Espanya" per part dels països del nord d'Europa: "Existeix un cert complex de superioritat que nosaltres rebutgem i denunciem".Aquesta mala fama de l'Estat s'ha vist agreujada pel fet que l'independentisme "ha jugat molt bé les seves cartes internacionals" i ha dut a terme "una diplomàcia molt del segle XXI, basada en relacions informals amb la societat civil i els mitjans de comunicació". Tot plegat, ha afirmat Sánchez Costa, mentre el Ministeri d'Afers Exteriors "segueix sent una mena d'elefant difícil de moure's en el teixit i realitat digital del segle XXI". Per això, ha exigit "una acció molt més enèrgica, forta i intel·ligent per part de la diplomàcia espanyola" per fer front al relat independentista.El president de l'entitat creu que l'Estat "viu una crisi d'autoestima molt forta", comparable a la de la pèrdua la sobirania espanyola a Cuba, Puerto Rico i les Filipines de l'any 1898, "i això només se supera amb un projecte fort i il·lusionant" i amb un "gran pacte d'estat". Aquest pacte, però, ha de passar també perquè els partits estatals "siguin incapaços d'asseure's i pensar en gran, en global", i no deixin la governabilitat en mans de l'independentisme. "Com pot ser que a Catalunya sempre i sistemàticament es posi d'acord l'independentisme per construir governs sòlids davant d'aquell objectiu comú i a la resta d'Espanya siguem incapaços d'una estratègia mínima i fonamental per defensar la nostra Constitució?", ha preguntat.Sánchez Costa no ha volgut concretar cap alternativa a un pacte del PSOE amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol, però ha subratllat que "un govern d'àmplia base constitucional pot tenir múltiples formes". "Clar que es pot parlar amb l'independentisme. Nosaltres hem defensat sempre el diàleg dintre de la llei i de les institucions, però no pot ser que el govern d'Espanya depengui d'aquells que volen trencar el nostre país", ha conclòs.

