VÍDEO Rubí és la ciutat catalana que gasta més per habitant en llums de Nadal

La despesa en llums de Nadal de Rubí és la més elevada de Catalunya per habitant: 4,5 euros. Per segon any consecutiu, a la ciutat s'hi ha instal·lat un túnel de llum , al qual enguany s'hi han afegit dos grans arbres de Nadal i un laberint de colors, amb un pressupost total de 344.000 euros. Segons ha informat TV3 , la despesa en termes absoluts només és superada per la ciutat de Barcelona, amb 1,5 milions d'euros, tot i que la despesa per habitant és de 0,75€. Per sota de Rubí hi ha Girona (267.000 euros en total i 2,67 euros per habitant) i Reus (173.000 euros, 1,70 euros per habitant).L'equip de TV3 recull opinions diverses dels vianants, entre les quals la de l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, que assegura que aquesta despesa era positiva per a la ciutat perquè no només atreia gent de Rubí sinó també de fora; mentre que la regidora de l'Alternativa d'Unitat Popular, Betlem Cañizar, considera que en la situació d'emergència climàtica i crisi econòmica, és més important invertir en projectes socials.La despesa en enllumenat de Nadal ja ha estat objecte de crítiques per part de tots els grups de l'oposició , per l'elevat cost en relació al pressupost global, per no ser sostenible i per la manca de retorn amb el comerç de la ciutat.

