El vitrall figuratiu més antic de Catalunya

La restauració d'un retaule de la catedral de Girona ha permès descobrir el vitrall figuratiu –que vol dir que hi ha escenes representades– més antic de Catalunya. La troballa medieval data de la primera meitat del segle XIII.Es tracta d'una peça d'1,3 metres d'alçada per 3 metres d'amplada i està dedicada als sants de la capella on ha estat trobada, Sant Martí i Sant Francesc. Els peus i la part superior del vitrall són els originals mentre que la part central s'hauria restaurat durant el segle XIV. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha assegurat que ara caldrà "trobar un lloc adequat" per exposar-lo dins del museu de la Catedral i això comportarà "un replantejament" de tot l'equipament.La catedral de Girona ha tingut un vitrall medieval amagat darrere un retaule durant gairebé mig mil·lenni. Es tracta de la peça figurativa més antiga de Catalunya. És a dir, és el vitrall amb escenes dibuixades més vell que hi ha i data de primers del segle XIII. El vitrall més antic, es troba al monestir de les Santes Creus de Tarragona, però no són figuratius, sinó que fan formes geomètriques.El 17 d'octubre es va començar la restauració del retaule de la capella de Sant Martí i Sant Francesc del temple gironí i durant aquestes tasques es va descobrir l'obra medieval. El retaule tapava totalment la finestra on hi havia el vitrall i, posteriorment, s'havien construït altres dependències de la catedral que també havien tapiat aquesta obertura per l'altre costat.Això ha comportat que durant uns 500 anys aquesta peça quedés totalment amagada, fins ara. Una de les restauradores d'aquest element patrimonial, Anna Santolaria, ha detallat que l'obra es divideix en dues parts: d'una banda els peus i la part superior del vitrall, que són de la primera part del segle XIII. De l'altra, hi ha uns fragments de la part central que serien de finals del segle XIV.La restauradora ha explicat que les parts del segle XIII estan formades per "peces molt petites" i la part central compta amb "peces més grans" i també hi ha "colors daurats amb plata" que s'utilitzava durant el segle XIV.Santolaria ha advertit que aquest fet també és especialment important perquè "permet estudiar la restauració durant l'època medieval", ja que no han patit cap més intervenció. De tota manera, el director del Tresor de la catedral de Girona, Joan Piña, ha assegurat que la troballa té una "gran importància" per l'antiguitat del vitrall, però també "a nivell tècnic", ja que "gaudeixen d'una gran qualitat" en el dibuix.El vitrall té una alçada d'1,3 metres i una amplada de 3 metres més i està dividit en deu plafons diferents, dels quals només se n'ha perdut un. En ells, es mostra els dos sants de la capella on ha estat trobat el vitrall, Sant Martí i Sant Francesc. A més, hi ha representacions d'animals, vegetació, detalls arquitectònics i petits personatges.Santolaria ha explicat que els vitralls exposats en aquesta capella podrien procedir de la catedral romànica que precedia l'actual temple gòtic gironí. De fet, la restauradora ha apuntat que ja havien trobat altres restes de vitralls romànics en la capella de Santa Caterina que apuntava en aquesta direcció.Tot i que ja fa dos mesos de la troballa, els experts encara estan estudiant a fons el vitrall medieval. Una vegada es concloguin totes les anàlisis corresponents, el vitrall s'exposarà a la catedral. De tota manera, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha detallat que caldrà fer "un replantejament" del museu per "trobar un lloc adequat" on ensenyar-lo.De fet, Pardo ha detallat que aquesta obra s'ha d'ensenyar al públic amb un conjunt de condicions per garantir que es veu amb tot el seu potencial però sense danyar-la. Per això ara han d'estudiar quina és la millor ubicació i quines condicions ha de tenir la sala abans de mostrar-lo al públic.Aquest vitrall es sumarà al patrimoni que s'exposa al museu de la catedral, on ja hi ha el tapís de la creació, una obra del segle XI amb un gran valor patrimonial, ja que és l'única obra de pintura a l'agulla que es conserva d'aquesta època.

