Torra visita Forcadell i els presos de Lledoners a les portes del Nadal

El president de la Generalitat, Quim Torra, visita aquest dimarts tots els presos polítics -amb l'excepció de Dolors Bassa- a les portes del Nadal. Torra, a partir de les 9.30, traspassarà les portes del centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar, per reunir-se amb Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i condemnada a dotze anys per sedició. Després es dirigirà cap a Lledoners, on es trobarà amb Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn.Es tracta de la primera visita del president als presos des que va ser condemnat per desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La decisió va arribar dijous passat només unes hores després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sentenciés a favor de la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. Un veredicte que ha permès, de retruc, que Carles Puigdemont i Toni Comín ja s'hagin pogut acreditar davant del Parlament Europeu de forma provisional.La decisió del TJUE ha tingut un fort impacte en l'independentisme, perquè suposa una desautorització al Tribunal Suprem -executor de la sentència contra els presos que avui visita Torra- i obre un nou escenari per a Puigdemont, que viatjarà a França gràcies a la immunitat de la qual ara gaudeix. Junqueras, en canvi, està pendent de la decisió del Suprem per saber si podrà recollir l'acta com a eurodiputat, una circumstància que l'Advocacia de l'Estat pot avalar al llarg de les properes hores.Aquest serà un gest clau per a ERC, que negocia la investidura de Pedro Sánchez amb el PSOE. Els contactes entre les dues formacions han estat discrets al llarg dels últims dies, perquè formalment es van suspendre després de la decisió del TJUE, i la negociació es troba en la recta final . Torra no és partidari de la investidura de Sánchez, i va rebent informació de l'estat de les converses entre republicans i socialistes per part del vicepresident Pere Aragonès, que quan parla amb Sánchez -així ho recalquen al Govern- ho fa com a coordinador nacional d'ERC i no com a membre de l'executiu.Un altre dels aspectes que ha estat motiu de debat a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses al llarg de les últimes setmanes és la classificació dels presos. Les juntes de tractament van proposar enquadrar-los en el segon grau, però n'hi ha que han aixecat la veu -és el cas de Jordi Turull- per demanar el tercer grau. El Govern assegura que després del veredicte del TJUE hi pot haver "canvis" . La decisió final recau en la secretaria de mesures penals que depèn de la conselleria de Justícia.

