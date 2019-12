Dues fotografies de les protestes contra la sentència a Catalunya, entre les millors del 2019 a «Bloomberg»

Molt content que dos imatges meves hagin estat seleccionades, però sobretot l’imatge en què Curial Gallart va perdre el seu ull a l'Aeroport a mans d'un escopeter de @mossos i on diverses fotoperiodistes estem col·laborant per poder identificar l'agent https://t.co/bo7CqVU0yZ — angel garcia (@angelgarciafoto) December 23, 2019

El prestigiós mitjà Bloomberg ha publicat el llistat de les millors imatges del 2019 fetes per fotoperiodistes . Dues de les fotografies són dels fets ocorreguts la setmana d'octubre que es va fer pública la sentència contra el referèndum i que condemnava els presos polítics a 99 anys de presó. Ambdues, del fotoperiodista Àngel Garcia, relaten dos fets claus: la intensitat de les manifestacions, en especial a Barcelona, i la brutalitat policial que va acabar amb centenars de ferits arreu de Catalunya. La primera ensenya una de les persones ferides a la manifestació de l'Aeroport del Prat, on va perdre un ull per un tret d'una bala de goma de la policia espanyola, prohibides a Catalunya. Els fets van ocórrer el 14 d'octubre. La segona , també de Garcia, ensenya una de les improvisades barricades que es van parapetar a Barcelona durant la nit de la vaga general del 18 d'octubre.

