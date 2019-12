Del «Caga Borbons» a #ApagaElRei: la campanya per boicotejar el discurs de Nadal de Felip VI

Per dignitat i els drets polítics aquest vespre apaga la tele a figures antidemocràtiques i repressives!



Ara el fill del Borbó que va jurar lleialtat a Franco!



El que el 3 d’octubre de 2017 ens va voler humiliar! #ApagaElRei pic.twitter.com/XPXzG7ezme — Vidal Aragonés (@VidalAragones) December 24, 2018

Nova crida a boicotejar esdeveniments on aparegui Felip VI. Després de la iniciativa "Caga Borbons", impulsada per l'Assemblea Popular del Baix Montseny, arriba la campanya #ApagaElRei, obra de la CUP. Sota aquest hashtag, la formació independentista vol aconseguir que els teleespectadors ignorin el discurs de Nadal del rei, que s'emetrà aquest dimarts a les 21h a les principals cadenes de televisió públiques i privades d'Espanya.Els anticapitalistes han presentat la campanya a través d'una imatge on apareix una televisió sense senyal i un missatge inequívoc: "Demà, apaga el rei".La campanya ja es va celebrar l'any passat sota el mateix lema. El 2018, dirigents de la formació com Vidal Aragonès van promoure la crida argumentant que l'acte es feia "per dignitat" i pels "drets polítics" que s'estaven ignorant, recordant alhora que va ser Felip VI qui "el 3 d'octubre de 2017 ens va voler humiliar".

