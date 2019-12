Pujol va defraudar 885.000 euros des d'Andorra però el delicte ha prescrit

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley va deixar de tributar 885.651 euros pels diners que tenia a Andorra, però no haurà de fer front a cap multa ni responsabilitat penal perquè el delicte ha prescrit. Així ho publica El Mundo, que afirma haver tingut accés a l'informe que l'Agència Tributària ha presentat davant l'Audiència Nacional. L'Oficina Nacional per a la Investigació del Frau (Onif) dona per acreditat en aquest text, segons indica el rotatiu madrileny, que l'expresident de la Generalitat estava vinculat a almenys un dipòsit d'un banc andorrà actiu entre el 21 de setembre del 2000 i el 30 de desembre del 2010. El compte el gestionava el seu fill, Jordi Pujol Ferrusola, i s'hi va registrar un ingrés de 307 milions de pessetes d'origen desconegut.