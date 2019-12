Nou detinguts en una baralla amb armes blanques davant d'una discoteca de Cornellà

Nou persones van ser detingudes diumenge al matí com a presumptes autores de delictes de lesions provocats en el marc d'una baralla en què van participar una trentena de persones, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc al polígon Femades de Cornellà de Llobregat, davant la discoteca Capitolio.Algunes de les persones que es barallaven duien armes blanques, i hi va haver ferides causades per aquests estris. Els Mossos van acudir a la zona cap a dos quarts de vuit del matí i van detenir al mateix lloc set persones. Després en van detenir dues més quan van acudir a un centre hospitalari a curar-se les ferides.Els nou detinguts han passat a disposició judicial aquest dilluns al matí. El jutge que porta el cas els ha deixat en llibertat amb càrrecs.

