Lildami impulsa el primer festival de música urbana de Catalunya, el Maleducats

"També per donar a nous artistes les oportunitats de ser escoltats que tant em van costar d'aconseguir a mi", ha dit el cantant, que vol crear una escena "sana on no només nosaltres siguem una anomalia sinó una escena urbana en català, plural i transversal".El nom del festival, idea vinculada al gènere, està basada en una de les cançons que van donar a conèixer Lildami, 'Maleducao'. Se li afegeix el sufix "cat" com a referència territorial del festival i amb el català com a idioma "vehicular".El recinte serà als Bellots de Terrassa i tindrà un espai de restauració amb 'food truks' i serveis com el Punt Lila. El festival neix amb valors intrínsecs "inclusius" i la vocació pedagògica d'inculcar-los al seu públic potencial.