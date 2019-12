Josep Vallverdú: «Els catalans no som del món del descans. Som un país de laboriositat»

Anna Cabré, amb la Medalla d'Or Foto: Govern

▶️ Josep Vallverdú: “Sabem qui som i sabem d’on som: sóc d’una sòlida pàtria generosa en constant dessagnament. Testimoni de segles, digna de ser viscuda i estimada” pic.twitter.com/ewGVbcq177 — Govern. Generalitat (@govern) December 23, 2019

▶️ Anna Cabré: “Aquest reconeixement no és només individual per mi sinó per tots el meus. Els meus en un sentit molt ampli: família, col·legues, néts...” pic.twitter.com/wL9D8i2rnz — Govern. Generalitat (@govern) December 23, 2019

Els escriptors Josep Vallverdú i Anna Cabré han rebut aquest dilluns la Medalla d'Or de la Generalitat per la seva trajectòria literària.En un acte al Palau de la Generalitat i presidit per Quim Torra, Vallverdú i Cabré han rebut el reconeixement de l'executiu, que han agraït amb discursos reivindicatius de la catalanitat. Vallverdú, de 94 anys, ha defensat la "laboriositat" de Catalunya, "una pàtria en constant dessagnament" a qui ha servit "en tota conjuntura i averany". Nascut a Lleida i actualment resident a Balaguer, Vallverdú ha recordat els "sacrificis muts" que han viscut els catalans i els "tossuts renaixements", que ha resumit en la figura del poeta Màrius Torres.Cabré, per la seva banda, ha volgut compartir el guardó amb tota la gent del seu entorn, els "col·legues" de professió i la seva família, alhora que ha tingut un record per Jaume Solé, un veí de Puigverd de Lleida que ha complert 105 anys. Cabré ha vinculat la identitat i la llengua catalana, i ha tirat de records d'infància per destacar la importància del català. çEl president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacat la figura de Vallverdú com la d'un "clar exponent del compromís d’un autor envers la seva llengua i el seu país que va esdevenir peça clau per crear una llengua planera, popular i moderna i en la construcció d’un model lingüístic”. De Cabré, Torra ha indicat que ha estat "una defensora a ultrança de la llengua com a element de cohesió social i garant de la identitat catalana”.

