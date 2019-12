La Fira del Gall tanca la 355a edició amb més de 3.400 tiquets de degustació venuts

Un any més, la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès consolida l’èxit d’assistència, així com la satisfacció dels visitants en la seva 355a edició. Aquest cap de setmana, milers de persones s’han apropat al Parc de Sant Julià per gaudir d’una fira emblemàtica i única a Catalunya. La seva aposta pel Gall del Penedès amb IGP, maridada amb la gastronomia d’alta qualitat i els excel·lents vins de la DO Penedès consoliden la fira novament com un símbol pel territori.La Fira del Gall tanca l’edició d’enguany amb una valoració molt satisfactòria per part de l’organització i dels visitants que, durant els dos dies de la mostra, han pogut conèixer les races d’aviram, les seves característiques i tot el seu procés: de la criança a la degustació. En aquesta edició, el visitant ha puntuat la Fira del Gall amb un excel·lent, un 9 sobre 10, la nota més elevada dels darrers cinc anys.La fira consolida les seves populars propostes, com el Mercat d’aviram, la Mostra gastronòmica o el Celler Penedès. Enguany, s’han venut 3.418 tiquets de degustació i, en conjunt, la despesa del visitant se situa entre els 50 i 60 euros.Per part de l’Ajuntament de Vilafranca, es constata l’èxit d’aquesta edició i es referma el compromís per millorar i créixer, oferint així a visitants i expositors una experiència de la més alta qualitat.Una de les novetats més destacades de l’edició d’enguany ha estat el 1r Concurs al Millor plat cuinat amb Gall del Penedès. Dissabte al matí, a la Mostra gastronòmica, el jurat format per la finalista del programa de TVE, Masterchef Junior, Aina Roglan; l’influencer gastronòmic, Pau López; i el periodista i director de la revista Cuina, Josep Sucarrats van valorar els plats dels sis restaurants participants en la Mostra gastronòmica.Després de tastar-los tots, tenint en compte els criteris de gust, textura, aroma i presentació, el jurat ha atorgat el primer premi al Restaurant El Cigró d’Or pel seu Gall del Penedès amb IGP amb paltruc mallart, tòfona negra i cebes. Pel que fa als dos finalistes, s’ha reconegut amb el segon premi el Gall del Penedès amb IGP rostit al forn amb caneló de pera farcit de fruits secs del Restaurant Masia La Torre Del Gall - Can Soler i el Gall del Penedès amb IGP rostit amb poma del Restaurant Sant Jordi Ca La Katy, com a tercer premi.Una altra de les novetats més rellevants d’aquesta edició ha estat l’Aula de cuina, ubicada a la plaça de la gastronomia els matins de dissabte i diumenge. Dinàmiques i obertes al públic, les classes han atret més de 250 persones, que han après a cuinar el Gall del Penedès amb IGP a l’estil oriental, marroquí o en escabetx, entre altres varietats. Amb aquesta iniciativa, la 355a edició de la Fira del Gall ha apostat decididament per promocionar la cuina i el producte autòcton del Penedès, més enllà de l’estacionalitat nadalenca.

