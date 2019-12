Abascal, convidat a la llotja dels jugadors del Reial Madrid

#LoMásLeído Santiago Abascal, invitado en el palco de los jugadores del Madrid para ver el partido https://t.co/JvH1DHKfAA — MARCA (@marca) December 23, 2019

El dirigent del partit d'extrema dreta Santiago Abascal va poder veure el partit d'aquest diumenge del Reial Madrid contra l'Athletic de Bilbao des de la llotja madridista. Segons ha revelat el diari Marca , es va veure com el dirigent assistia a la zona reservada per als futbolistes no convocats de l'equip, familiars i amics.Tot i que no se sap qui va convidar a Abascal, aquest ja havia comentat en una entrevista al mateix mitjà que tot i haver nascut a Biblao, no era molt aficionat a l'Athletic. De fet, explicava que de petit "l'atacaven per anar a l'escola amb l'uniforme de la selecció espanyola dels anys 80, sobretot els seguidors de l'Athletic".

