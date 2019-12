Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un home durant una baralla a Salt

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament d'un home a Salt (Gironès) aquest diumenge durant una baralla. Segons han informat des del cos, la policia va rebre l'avís cap a dos quarts de nou del vespre. Els fets van passar a la plaça Catalunya del municipi i els serveis mèdics van traslladar la víctima amb una ferida d'arma blanca a la zona abdominal fins a l'hospital Trueta de Girona, on avui mateix ha rebut l'alta. De moment, no hi ha detinguts.

