La Cambra atribueix el «sorpasso» de Madrid en el PIB a la manca d'inversions

La setmana passada, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) revelava un fet que no es produïa des del 2013. El PIB de la Comunitat de Madrid tornava a superar el de Catalunya, que fins ara ocupava la primera posició a Espanya.Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, aquest sorpasso es deu a la manca d'inversions en infraestructures a Catalunya per part de l'estat espanyol. De fet, s'hi s'haguessin destinat el 100% dels pressupostos en aquest àmbit de l'economia catalana, el PIB hauria crescut un 3,3% el 2018, set dècimes més respecte al creixement que es va registrar, tal com defensa la corporació.L'ens cameral situa el grau d'execució dels pressupostos en el 73,7%, mentre que Madrid que ha rebut una inversió "sistemàticament per sobre del què estava pressupostat" entre el 2015 i 2018, concretament un 113,9%. Així mateix, la Cambra lamenta que la inversió que rep Catalunya se situa per sota del seu pes en el PIB estatal i en la població espanyola, unes dades que l'ens presidit per Joan Canadell ja va posar sobre la taula fa pocs dies en un acte per denunciar el dèficit d'infraestructures, amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra.D'altra banda, si s'analitza la composició del PIB català en comparació amb el de Madrid, es constata que Catalunya té una economia més basada en el sector industrial i més oberta a l'exterior, segons afegeix la Cambra citant dades de la Memòria Econòmica de Catalunya. Concretament, el 64,6% de les vendes de béns d'empreses catalanes van ser a l'estranger, davant el 35,4% de la resta d'Espanya.

