Lliris de Foc prepara una aplicació mòbil per coordinar noves protestes

El grup anònim Lliris de Foc ha anunciat que està treballant en el disseny d'una aplicació mòbil per coordinar accions en temps real i que permeti mantenir comunicacions entre manifestants de forma segura. Per accedir-hi, els usuaris hauran de disposar de codis QR, els quals començaran a distribuir-se durant la concentració prevista de cara al pròxim 25 de desembre a Via Laietana a les 18.30h.Segons ha informat Lliris de Foc a través d'un comunicat, "les últimes concentracions han posat de manifest les febleses organitzatives d'un model d'activisme centralitzat i sense visió a llarg termini". En qualsevol cas, el grup assenyala que "no pretén competir, sinó complementar l'estratègia col·lectiva"."Aquesta iniciativa neix d'un procés d'autocrítica i reflexió, tenint en compte el dictamen esperançador del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), però conscients que només la lluita al carrer aturarà la repressió i forçarà la classe política a obeir el mandat sobirà", afegeix la plataforma. Lliris de Foc és un grup anònim nascut fa poc més de dues setmanes que es mostra crític amb el "Sit and Talk" que defensa el Tsunami Democràtic. El seu objectiu, tal com va informar a través d'un comunicat, passa per "tornar a encendre els carrers" amb l'objectiu d'"alliberar els ostatges i fer efectiu el mandat del referèndum", així com "construir, sense dilacions, un país just i democràtic per a tothom". La seva primera convocatòria, però, no va tenir l'èxit que s'esperava . El passat 19 de desembre, la plataforma havia convocat un acte a les set de la tarda al Portal de l'Àngel de Barcelona, el mateix dia que el TJUE emetia la sentència que sol·licitava l'alliberament d'Oriol Junqueras. A la cita tan sols van acudir-hi una desena de periodistes i un grup de Sanitaris per la República.

