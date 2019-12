L'Advocacia de l'Estat s'inclina perquè Junqueras reculli l'acta d'eurodiputat

L'Advocacia de l'Estat s'inclina per demanar al Tribunal Suprem que permeti a Oriol Junqueras recollir l'acta d'eurodiputat. Segons han informat diversos mitjans, l'informe que enviarà Rosa María Seoane a l'alt tribunal seguirà el plantejament que va fer el juny, quan ja es va mostrar partidària de donar un permís al líder d'ERC. La clau serà saber si l'Advocacia, que depèn del govern espanyol, demana també que Junqueras quedi en llibertat fins que es tramiti el suplicatori del Parlament Europeu. El termini s'esgota el 2 de gener.Tot indica que l'Advocacia es desmarcarà del posicionament de la Fiscalia, que poques hores després que es fes pública la sentència del TJUE va recordar que la sentència del procés ja és ferma i no es poden retrotreure les actuacions fins al moment que Junqueras va ser elegit eurodiputat i encara estava en presó provisional. Després de les eleccions europees, Seoane va instar el tribunal a deixar sortir el líder d'ERC per recollir l'acta d'eurodiputat, però els magistrats s'hi van oposar argumentant que hi havia risc de fugida.Un cop es faci pública l'opinió de l'advocacia de l'Estat, totes les mirades es traslladaran a ERC, que va aturar les negociacions amb el PSOE a l'espera d'un gest amb Junqueras després del veredicte de Luxemburg. Els republicans admeten contactes discrets amb els socialistes aquests últims dies, però veuen complicat tancar la investidura abans d'acabar l'any. Un cop es conegui el posicionament de l'Advocacia , ERC haurà de valorar si convoca una nova reunió per continuar parlant amb el PSOE sobre la investidura de Sánchez. Quan tingui sobre la taula els posicionaments de totes les part, el Suprem haurà de decidir com aplica la sentència de la justícia europea. Diversos mitjans han explicat aquests últims dies que el Suprem es decanta per no alliberar Junqueras argumentant que ja hi ha sentència ferma. En una entrevista a l'exjutge de l'alt tribunal Joaquín Giménez apunta que el líder d'ERC hauria d'haver estat alliberat per recollir l'acta d'eurodiputat, però recorda també que el pressupòsit de la qüestió prejudicial elevada al TJUE ja ha desaparegut.Luxemburg va sentenciar dijous que els eurodiputats adquireixen aquesta condició un cop es proclamen oficialment els resultats. Junqueras, per tant, tenia immunitat abans que el Suprem dictés sentència i se l'hauria d'haver posat en llibertat perquè pogués anar a recollir l'acta al Parlament Europeu. L'alt tribunal, en el seu moment, es va oposar a aquesta opció i va elevar la qüestió al TJUE a petició de l'advocat de Junqueras, però va dictar sentència sense esperar la resposta i va condemnar l'exvicepresident a 13 anys de presó.

