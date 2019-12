Barcelona celebra el nou decret d'habitatge: «Necessitàvem mirada llarga i una llei com aquesta»

La segona tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha aplaudit aquest dilluns l'aprovació per part del Govern del nou decret de mesures urgents de l'accés a l'habitatge. "Necessitàvem mirada llarga i una llei com aquesta", ha afirmat Sanz. "S'havia d'actualitzar i reformular la Llei de l'habitatge de 2007 perquè tot ha canviat moltíssim.L'habitatge assequible ha de ser la norma i no l'excepció com ha passat fins ara", ha reflexionat en veu alta la responsable d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. "Es tracta d'un decret molt important. El canvi és de 180 graus en el tema d'emergència habitacional", ha puntualitzat la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, que ha volgut posar especial incidència en la nova definició de grans tenidors i la nova durada dels contractes de lloguer social. "Calculem que un 40% dels casos de vulnerabilitat acreditada en tema d'habitatge aquest 2019 a Barcelona trobaran resposta positiva amb el decret", ha assegurat Martín.

