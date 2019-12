L'Aliança contra la Pobresa Energètica exigeix a Endesa que signi els convenis per condonar el deute a les famílies

Una vintena de membres de l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) han empaperat aquest dilluns al matí l'oficina d'Endesa de la Gran Via de Barcelona, a la cantonada amb el carrer Balmes, per pressionar la companyia i aconseguir que signi els convenis que han preparat les diferents administracions per poder condonar el deute de les famílies vulnerables.Des de l'APE es denuncia que fa quatre anys i mig que el problema d'aquest endeutament està sense resoldre i assenyala que aquest conveni, que la Generalitat va presentar la setmana passada, ha de servir per posar fi a aquesta busos de la companyia. Consideren que el conveni és una proposa ''legítima'' i també ''realista'' perquè suposa menys d'un 0,4% dels beneficis de l'elèctrica.Per a pressionar l'empresa, els activistes han empaperat l'oficina amb cartells i el lema #EndesaSignaJa i simulacions de deute que acumulen algunes d'aquestes famílies. La portaveu de l'entitat, Maria Campuzano, ha retret a Endesa que no li ''tremola el pols'' per amenaçar les famílies amb talls de llum ni per perseguir-les amb empreses de recobrament ni tampoc per portar-les a judici i denuncia que la dilatació en el temps d'aquesta situació ha creat fins i tot ''deute inflat''.Des de l'APE consideren que el conveni que han dissenyat les diferents administracions soluciona aquest problema i pot posar fi ''als abusos'' que ha practicat la companyia que, fins ara, ha generat 'angoixa'' i impacte en la salut de les persones afectades. Campuzano reconeix que és un bon acord perquè dona solució també al 60% dels possibles futurs impagaments. La portaveu de l'APE defensa el dret d'aquestes famílies a poder tornar ''a començar des de zero''.És el cas d'en Juan Luis Jacas, que actualment té un deute amb Endesa d'uns 800 euros generat des que va recuperar el subministrament arran de la llei 24/2015 que prohibeix aquesta pràctica en les llars vulnerables. Els seus ingressos no li permeten absorbir aquest deute ni pagar les factures actuals i això el fa viure amb ''angoixa'' ja que reconeix que tot i ser ''estricte'' amb el consum i obrir només un llum, mirar poc la tele i posar la rentadora quan menys consumeix, és conscient que està ''generant deute sobre deute''. ''Economia de guerra. Només puc encendre una bombeta'', resumeix Jacas.Campuzano ha recordat que s'ha aconseguit que no es talli el subministrament de les famílies vulnerables, una situació que Endesa reconeix en 25.000 famílies, però reconeix que no poden assegurar que l'amenaça de la companyia l'agost passat – quan va informar als ajuntaments que tallaria la llum a qui no pagués el deute l'1 d'octubre- no s'ha complert en cap cas, perquè lamenta que no fes una rectificació pública sobre aquesta amenaça.

