Òmnium denuncia la doble vara de mesurar de la justícia quan arxiva les inculpacions

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha explicat que el jutjat d'instrucció 9 de Barcelona ha arxivat la seva autoinculpació per l'1-O argumentant que no ostenta cap "càrrec públic". En una atenció als mitjans davant la Ciutat de la Justícia aquest dilluns al matí, Mauri ha recordat que Cuixart tampoc té cap càrrec públic, tot i haver estat condemnat a nou anys de presó. Per Mauri, la justícia espanyola actua "amb doble raser".D'altra banda, el vicepresident de l'entitat espera que l'Advocacia de l'Estat demani la nul·litat del judici del Suprem per l'1-O, després del a sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE): "Tenim una nova oportunitat", ha apuntat Mauri, que ha afegit que acceptar la nul·litat "és el que hauria de fer" l'Advocacia -que depèn del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor