ERC admet contactes amb el PSOE però veu complicada la investidura abans que acabi l'any

Malgrat que les negociacions entre ERC i el PSOE es troben en stand by després de la sentència emesa pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a favor de l'alliberament de Junqueras, els contactes entre socialistes i republicans no s'aturen. Així ho ha reconegut Marta Vilalta, portaveu de la formació independentista, en una roda de premsa aquest dilluns."Hem tingut contactes discrets i seguim a l'espera de quin serà el posicionament de l'advocacia de l'Estat", ha assenyalat la dirigent. En aquest sentit, Vilalta ha recordat que, quan ERC conegui el posicionament de l'estat espanyol sobre la sentència, "veurà si convoca una nova reunió per arribar a un possible acord d'investidura".Sigui com sigui, ERC veu complicat tancar la investidura de Pedro Sánchez abans del 31 de desembre. "No és una qüestió de dates, sinó d'aconseguir un acord que considerem bo", ha remarcat Vilalta. "Veiem difícil posar dates, però serà complicat tancar una investidura abans que acabi l'any", ha afegit.No obstant això, la portaveu del grup parlamentari ha recordat que la solució al conflicte català passa, a hores d'ara, per la taula de negociació. "Ens hem assegut a negociar amb el PSOE per activar una solució democràtica", ha dit Vilalta.ERC també ha aprofitat la roda de premsa d'aquest dilluns per sol·licitar l'alliberament immediat d'Oriol Junqueras després de la sentència del TJUE. "No pot ser que l'única persona a qui no se li apliqui la doctrina Junqueras sigui el mateix Junqueras", ha lamentat Vilalta. Per altra banda, la portaveu de la formació republicana ha celebrat que Puigdemont i Comín hagin pogut acreditar-se com a eurodiputats i ha instat a la justícia espanyola a esmenar els seus errors com més aviat millor. "Com més esperin a rectificar, més dura serà la caiguda", ha comentat Vilalta, en una clara picada d'ullet al títol de l'arxiu que contenia la nota de premsa sobre les querelles per rebel·lió contra els líders sobiranistes Durant la roda de premsa, Vilalta ha aprofitat per fer una valoració del congrés d'ERC celebrat el passat dissabte , un acte que va servir per "reforçar la direcció política del grup". La dirigent ha remarcat que la formació continua "apostant pel diàleg" i ha instat a la ciutadania a "seguir mobilitzant-se de forma constant".Vilalta ha recordat que "s'han de seguir sumant majories" i que la ciutadania haurà de tornar a les urnes. "L'objectiu és aconseguir un referèndum, a poder ser pactat, per tornar a votar i tornar a guanyar", ha sentenciat.

