​Objectiu 2050: electricitat amb zero emissions

La COP25 va acabar amb un acord de mínims. Tanmateix, sobre la taula hi ha objectius molt ambiciosos que cal començar a aplicar i complir. La Unió Europea, per exemple, planteja la reducció del 80-95% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte el 1990. L'Acord de París, que la cimera no ha pogut acabar de desenvolupar, té com a compromís aconseguir la neutralitat d'emissions entre el 2050 i el 2100.Aconseguir frenar –encara que sigui parcialment- el canvi climàtic passa obligatòriament per la denominada transició energètica . Un concepte que cada vegada serà més protagonista i que passa per descarbonitzar l'economia i aconseguir que el sistema productiu deixi de dependre de les energies fòssils.Endesa, com una de les principals empreses productores d'energia de l'Estat, ha assumit públicament aquest nou paradigma. I l'objectiu no és modest: aconseguir generar el 100% de l'electricitat l'any 2050 amb zero emissions. Més d'enllà d'aquest objectiu a mig termini, els compromisos són immediats i van molt vinculats a l' abandonament l'any vinent del carbó . De fet, la capacitat renovable passarà en només tres anys del 40 al 60%.Tots els experts assenyalen que la transició energètica passa per una electrificació urgent de l'economia –per ser l'únic vector amb una alternativa renovable- i per l'augment de l'eficiència energètica.Per Endesa, aquest procés requereix el desenvolupament de les energies renovables de manera programada, progressiva i basada en mecanismes de mercat, així com mantenir disponible en un primer moment la capacitat nuclear i de cicles combinats. A més, es considera imprescindible fomentar el desenvolupament de noves tecnologies d'emmagatzematge, per tal de poder adaptar l'oferta d'energia renovable als pics de demanda, com faran en el megaprojecte renovable que substituirà la tèrmica d'Andorra Actualment, el 40% de la capacitat de generació d'Endesa és renovable mentre que el 60% restant es reparteix entre la nuclear i tèrmica –carbó i cicles combinats-. El 2022 la situació s'haurà capgirat com un mitjó gràcies al tancament de les centrals termoelèctriques de carbó i el 60% passarà a ser renovable. Per altra banda, la producció lliure d'emissions passarà en aquest mateix període del 72 al 85% gràcies a la duplicació de la d'origen renovable (de 9,4 a 17,8 TWh) i el manteniment de la nuclear.Entre les renovables, Endesa fa una gran aposta per la solar que passarà de 0,3 a 2,2 GW instal·lats. Aquest fet permetrà multiplicar la producció de 0,1 a 3,3 TWh, un increment que també viurà l'eòlica (de 4,0 a 7,6 TWh), malgrat que en capacitat instal·lada l'augment serà més modest.Catalunya pateix un dèficit notable en energia renovables. Malgrat que va ser pionera en la instal·lació del primer aerogenerador i el primer parc eòlic de l'Estat, tres dècades després ha quedat a la cua.Actualment, al Principat hi ha instal·lats uns 1.270 MW eòlics i menys de 300 fotovoltaics, un fet que suposa tot just un 7,3% de la potència instal·lada a l'Estat. Les xifres, de fet, queden molt lluny dels objectius de la Generalitat per al 2030: 4.000 i 6.000 MW, respectivament.En aquest context, el Govern recentment ha aprovat el decret-llei de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables . La mesura, que va ser convalidada pel Parlament fa un mes , deroga un decret llei del 2009 que limitava la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, i estableix un nou procediment de tramitació més àgil.Per altra banda, la norma modifica la llei d’urbanisme per simplificar la instal·lació d’energies renovables en l’àmbit urbà, amb la voluntat d’afavorir la implantació de sistemes d’autoproducció en els edificis i en l’espai públic de les ciutats. Finalment, aposta per l'electrificació dels ports, l'aposta per la mobilitat elèctrica en el sector del transport i la prohibició total del carbó per produir energia, també en estufes i calderes.La convalidació del decret-llei, que també fixa la neutralitat d’emissions per al 2050, hauria d'obrir un nou escenari per impulsar les renovables a Catalunya. S'aprofitarà?

