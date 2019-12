​Torra respon a la Junta Electoral que no el pot inhabilitar sense sentència ferma

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha sol·licitat a la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona que no admeti a tràmit o, subsidiàriament, desestimi la petició del PP d'inhabilitar-lo immediatament després de la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desobediència Torra al·lega que encara no hi ha sentència ferma i que la JEP no és competent per apartar-lo com a diputat ni president, sinó que cal esperar a la sentència del Suprem, l'execució de la sentència per part del TSJC i al propi Parlament.Per començar, l'escrit al·lega indefensió, ja que el termini concedit per la JEP és molt breu. El correu electrònic de la JEP es va rebre a Presidència divendres 20 de desembre a les 14.50 hores i donava de termini fins aquest dilluns a les 9 del matí. Segons Torra, la LOREG no preveu cap tràmit com aquest, i per tant s'ha de regir per la llei del procediment administratiu comú, que estableix que els terminis es computen per hores hàbils de dies hàbils. En aquest cas, la JEP va concedir un termini de 66 hores, de les quals 48 eren en dies inhàbils, cosa que no està establerta en cap normativa i que Torra considera arbitrari, més tenint en compte que es juguen drets fonamentals com el de representació política.Entrant en l'argumentació del cas, Torra recorda que la JEC i el Tribunal Constitucional han al·legat les situacions d'incompatibilitats de càrrecs electes corresponen a les cambres legislatives corresponents, en concret a la comissió de l'estatut del diputat del Parlament de Catalunya i finalment al ple. A més, la incompatibilitat no forma part del dret electoral, sinó del dret parlamentari, ja que afecta la pròpia organització de la cambra.El president també recorda que la sentència del TSJC encara no ha estat ratificada pel Tribunal Suprem i per tant no és ferma, i considera que la intenció del PP és deixar sense efecte un possible recurs al Suprem "mitjançant una espècie d'execució provisional encoberta per una autoritat manifestament incompetent". És, segons Torra, "un intent de frau de llei" que pretén privar de les seves competències al TSJC i al Parlament. De fet, recorda que és el Parlament qui ja ha fixat els seus criteris d'incompatibilitats, i per tant no regeix la LOREG en aquest aspecte, ja que Catalunya té competència exclusiva en aquest àmbit.L'escrit, de 18 pàgines, també assegura que la condició de diputat no és imprescindible per seguir sent president de la Generalitat, sinó només per ser elegit com a tal. "Tampoc es preveu com a causa de cessament del president la pèrdua de la condició de diputat", conclou. El document cita diversa jurisprudència europea i fins i tot la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.La seva destitució com a diputat i president, diu Torra, suposaria considerar-lo culpable abans que hi hagi sentència ferma i també vulneraria els drets de representació política dels seus votants.

