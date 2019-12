El Congrés dona llum verd al grup a vuit de JxCat

La mesa del Congrés dels Diputats ha donat llum verda aquest dilluns a la creació del Grup Plural format pels diputats de Junts per Catalunya, Más País, Compromís, Coalició Canaria-Nueva Canarias, BNG, el Partit Regionalista Càntabre i Teruel Existe . És una aliança instrumental dels vuit partits que els permetrà sortir del Grup Mixt gràcies al fet que sumen 16 diputats, un més dels necessaris per poder constituir grup a la cambra baixa.La portaveu de JxCAT, Laura Borràs, serà formalment la portaveu del Grup Plural de funcionament del grup, tot i que aquest serà un càrrec rotatori d'acord a la proporcionalitat de les formacions que conformen el grup. D'aquesta manera, els dos diputats de la CUP, els dos d'UPN i el de Foro Asturias es queden a un Mixt format únicament per cinc representants. El grup Plural està format per set diputats de JxCAT, tres de Más País, dos de CC-NC, un del BNG, un del PRC i un de Teruel Existe.La mesa actua en aquesta direcció després de rebre un informe favorable dels serveis jurídics de la cambra, que contràriament a dos intents anteriors conclou que aquestes formacions poden constituir un grup propi perquè compleixen els requisits del Reglament (que exigeixen tenir 15 diputats, un 3% a tot l'Estat o un 15% a totes les circumscripcions on s'han presentat).Segons van explicar la setmana passada els mateixos partits que conformaran el Grup Plural, l'objectiu és "garantir els drets dels milions d'electors i l'operativitat de la feina dels diputats i de la càmera". Deixen clar que el grup es constitueix "únicament amb criteris operatius i no ideològics" i que "de facto" funcionarà com un grup mixt, en què cada partit serà independent i tindrà visibilitat pròpia.

