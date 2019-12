Torra carrega contra l'Advocacia de l'Estat a les portes del pronunciament sobre Junqueras

2/2 Quin diàleg seriós i real vol tenir el Gobierno si a través de l’Advocacia impugna les resolucions sobre el dret d’autodeterminació i el TC ordena que ens abstinguem fins i tot de parlar-ne? Quines garanties tenim si la repressió no s'atura? — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 23, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut aquest dilluns la notificació del Tribunal Constitucional (TC) segons la qual se li demana "impedir i paralitzar qualsevol iniciativa" derivada de les resolucions sobre l'autodeterminació aprovades al Parlament els últims mesos. Molest, el president ha aprofitat la notificació per carregar contra l'Advocacia de l'Estat en un moment en què aquest organisme pot tenir la clau de la investidura de Pedro Sánchez , tenint en compte que si demana la llibertat d'Oriol Junqueras després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ERC ho pot interpretar com un gest favorable a la negociació amb el PSOE."Quin diàleg seriós i real vol tenir el govern espanyol si a través de l'Advocacia impugna les resolucions sobre el dret d’autodeterminació i el TC ordena que ens abstinguem fins i tot de parlar-ne? Quines garanties tenim si la repressió no s'atura?", s'ha preguntat Torra a través de Twitter, on ha adjuntat una fotografia seva signant la resolució. El president ha liderat aquest dilluns la reunió del Govern, l'última abans de Nadal, que s'ha fet un dia abans del que és habitual arran de les festes.

