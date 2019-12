​Puigdemont aposta per quedar-se a l'exili tot i disposar ara d'immunitat

Carles Puigdemont ha descartat instal·lar-se a Perpinyà. Tres dies després de recollir l'acreditació d'eurodiputat, l'expresident ha afirmat que aposta per mantenir la residència a Waterloo, i que seria un "despropòsit" anar a viure a la Catalunya Nord. En una entrevista a RAC1 aquest dilluns al matí des de la ciutat belga, Puigdemont sí que ha admès que té "moltes ganes" de fer algun acte a Perpinyà o celebrar-hi alguna reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat).Així, l'expresident aposta per aprofitar "l'eina de lluita política" que és "l'exili". D'altra banda, Puigdemont ha apostat per esgotar la legislatura i que les eleccions arribin al desembre del 2021, malgrat les veus a JxCat que defensen un avançament electoral a Catalunya i, fins i tot, aposten per situar Puigdemont com a candidat mentre disposi de la immunitat derivada de la seva condició d'eurodiputat.A més, l'expresident ha negat que la seva formació es plantegi situar cap conseller com a vicepresident del Govern si s'inhabilita el president de l'executiu, Quim Torra.

