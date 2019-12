L'Espanyol fulmina Pablo Machín

Pablo Machín posa punt i final a la seva carreca com a entrenador de l'Espanyol després que aquest matí l'equip li hagi comunicat la seva destitució com a tècnic. Feia dies que ja rondaven rumors que Machín seria apartat del seu càrrec, però no ha estat fins aquest dilluns, a les portes de Nadal, que s'ha fet oficial. El tècnic de Sòria va arribar després d'una altra destitució també, la de David Gallego.La notícia ha arribat després que l'equip tornes a perdre 2-0 contra el Leganés, i segons recull el document la notícia ha estat "fruit del rendiment esportiu del primer equip i amb la clara voluntat de reconduir la situació". Qui també han estat destituits són Jordi Guerrero, Jordi Balcells i Carles Martínez. Ara, el club està treballant per anunciar el nou successor.

