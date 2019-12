«Libération» destapa amenaces espanyoles a Sassoli en una reunió privada pel cas Junqueras

Durant una reunió prèvia a la compareixença del president del Parlament Europeu, David Sassosili, després que de conèixer la sentència del TJUE que avala la immunitat d'Oriol Junqueras, la presidenta dels socialistes europeus, Iratxe García, va pressionar-lo perquè no fes el que exigia la justícia."No pots fer això a Espanya, t'adones què estàs a punt de fer?", li va dir García a Sassoli tal com recull el diari Liberatión . Segons explica, durant la reunió amb els presidents els grups parlamentaris Sassoli va defensar que la decissió del tribunal era clara i que a més, era una bona notícia per al Parlament Europeu. Va ser llavors quan l'espanyola va demanar-li de reunir-se abans de la compareixença pública.És durant la trobada, quan García, després de veure que Sassoli no canviaria d'opinió, va saltar dient que no podia "fer això a Espanya". De la mateixa ràbia, escriu el diari, García va llençar a terra els papers que duia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor