Dues noies denuncien haver estat assetjades sexualment en ple carrer a Barcelona

Dues noies han explicat que aquest diumenge un home per masturbar-se davant d'elles i agredir-les per no deixar-les marxar, al barri de la Teixonera de Barcelona, al districte d'Horta-Guinardó. Els fets van passar cap a dos quarts de set de la matinada prop de la parada de Metro de la línia 5 d'El Coll-La Teixonera.Tot va començar quan les noies estaven assegudes en un portal i un noi se'ls va acostar per demanar-los foc per al tabac. Li van dir que no en tenien, i l'home es va abaixar els pantalons i va començar a masturbar-se. Les dones es van aixecar per marxar però l'agressor va agafar pel braç a una d'elles per acostar-la cap a ell. La noia el va empènyer per desfer-se'n i ell li va donar un cop de puny a la cara. A continuació es va dirigir cap a la segona noia, a qui també va colpejar a la cara mentre els cridava "por zorras".Finalment, segons la seva versió, les dues noies van poder marxar corrent i arribar a casa. Van anar a l'hospital per fer un informe mèdic i van anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Horta-Guinardó, al carrer Marina. No obstant, allà no les van poder atendre, ja que només hi havia un agent amb formació per atendre aquest tipus de casos i davant d'elles hi havia onze persones més esperant per presentar denúncia.El cas l'ha fet públic a Twitter el Comitè Feminista i Antifeixista d'Horta-Guinardó. Els Mossos d'Esquadra tenen coneixement del cas, però encara no han rebut cap denúncia formal, segons han explicat fonts del cos a l'ACN, que han recomanat a les víctimes que interposin la denúncia.En un comunicat, l'entitat ha lamentat el cas, l'ha vinculat a l'auge de l'extrema dreta i s'ha queixat de la "manca de recursos" per atendre les víctimes d'agressions sexuals, cosa que provoca la revictimització de les dones. "Veiem com cada dia centenars d'agents poden mobilitzar-se i actuar als carrers per reprimir amb violència i brutalitat", i en canvi constaten que "no hi ha prou persones per atendre situacions d'urgència quan dones que acaben de patir una agressió sexual, encara envaïdes pel pànic i la ràbia prenen la valentia i força per anar a denunciar-ho; és lamentable".

