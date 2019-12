VÍDEO Una vintena de músics fan una nadala per als presos polítics

Aquestes festes a les presons catalanes, i arreu del país, sonarà la Nadala contra la repressió, una cançó en solidaritat amb els presos polítics i en la que hi han participat més d'una vintena d'artistes d'arreu de Catalunya. Algunes de les veus que es poden sentir són les dels integrants de Buhos, Doctor Prats o Gemma Humet.La nadala s'ha fet amb l'objectiu que soni durant el dia de Nadal als centres penitenciaris de tot el territori i arreu del país durant el programa especial de ràdio Nadal a la presó, en el que hi participen desenes d'emissores locals.El projecte ha estat impulsat per membres del col·lectiu Músics contra la repressió, i s'ha fet a partir de fusionar el ritme d'altres dues nadales tradicionals: Santa nit i El noi de la mare.