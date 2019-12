El primer premi torna a caure al País Valencià

La rifa de Nadal d'aquest dissabte ha repartit milions per tot l'Estat amb un primer premi, el 26590, que ha estat un dels més matines de la història del Sorteig i que s'ha concentrat principalment a Tarragona i Alacant, mentre que a Catalunya i Madrid aglutinen gran part dels milions repartits aquest any per tot el país.Amb la visita de 'El Gordo' a Alacant, el País Valencià ha estat un altre de les llocs agraciats amb aquest primer premi, i que ja porta 37 vegades tocant a terres valencianes des de que se celebra. Aquest cop, el dècim del 26590 s'ha venut a les localitats de Sant Vicent del Raspeig, Alcoi i Moraira.

