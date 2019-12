La CUP creu que «ara no es donen les condicions» per un referèndum

La membre del secretariat nacional de la CUP Maria Rovira considera que el referèndum és una de les vies que cal sempre tenir sobre la taula tot i que creu que ara no es donen les condicions. En una entrevista a l'ACN, Rovira ha explicat que en el marc de les negociacions per a la investidura es demostra que no hi ha la necessària correlació de forces a Catalunya favorables a la independència ni un Estat que no sigui part del conflicte.En aquest context, ha defensat que s'ha de resoldre el conflicte en el marc d'una taula internacional amb "mediació internacional". Segons la cupaire, cal generar les condicions que ara no hi són a través també de la mobilització permanent, desobediència i un acompanyament institucional.Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi anunciat una cimera de partits i entitats passades les festes de Nadal per intentar traçar una estratègia conjunta cap a l'exercici de l'autodeterminació, la CUP s'ha mostrat oberta a parlar-ne. Encara que per altra banda també ha volgut destacar que en el marc actual els diferents partits s'estan situant en una "lògica recentralitzadora" de l'estat espanyol davant un possible pacte entre ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez."Per seure a parlar del dret a l'autodeterminació i com exercim conjuntament els drets polítics coma poble sempre ens hi trobaran", ha remarcat. Rovira ha constatat que ara mateix no hi ha unitat estratègica de l'independentisme i que hi ha "perspectives diferents". I, en aquest sentit, ha assenyalat "qüestions contradictòries" que fan "difícil" avançar posant d'exemple l'anomenada llei Aragonès que, segons la CUP, obre la porta a privatitzacions."Continuarem situant aquest conflicte polític que alguns volen deixar aparcat per tornar a una situació de calma que creiem que no es pot donar en la situació que tenim actualment", ha remarcat.Preguntada per quina proposta farà la CUP en aquesta cimera després de Reis, Rovira ha defensat que cal crear les condicions per exercir l'autodeterminació des de diferents àmbits perquè, segons ha alertat, no es resoldrà únicament a través de la via judicial o interpel·lant l'Estat a negociar."Serà a través del desbordament que ha d'anar de la mà que a nivell internacional siguem capaços de generar aliances perquè quan hi hagi una situació de desbordament contínua tinguem algú a qui interpel·lar a nivell internacional. És un front imprescindible", ha defensat.Per tal de crear les condicions, Rovira també ha defensat que cal "determinació" i ser conscients que segurament s'haurà d'estar disposat a assumir conseqüències i responsabilitats "fins a les últimes conseqüències" perquè davant hi ha un Estat "autoritari".La cupaire ha carregat contra les negociacions d'ERC amb el PSOE per a la investidura i ha acusat els republicans de "sumar-se a la recentralització de l'Estat i de situar-se en un marc desmobilitzador i de l'autonomisme". En aquest sentit, Rovira ha denunciat que ERC ha renunciat al dret a l'autodeterminació en el possible pacte d'investidura i ha conclòs que "no es donen les condicions polítiques" per un pacte amb el PSOE."Entenem que aquesta negociació el que fa és tornar a situar l'autonomisme com a eina i ja hem vist que no es capaç de garantir el que necessitem com a poble", ha afegit.

