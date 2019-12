Els promotors de la mobilització independentista a Estrasburg criden a tornar-hi el 13 de gener

La mobilització independentista que va omplir la ciutat francesa d'Estrasburg el passat mes de juliol podria tornar-se a repetir el 13 de gener de 2020, coincidint amb el primer ple del Parlament Europeu de l'any.Els promotors de la manifestació de l'estiu volen "acompanyar" l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín ara que s'han pogut acreditar com a eurodiputats gràcies a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que dijous es va pronunciar sobre la immunitat de l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras.A més, volen exigir el reconeixement "sense més demora" de la condició d'eurodiputat també per a Junqueras i que les institucions comunitàries "obliguin" l'Estat espanyol a permetre-li-ho.Sota el lema "Omplim Estrasburg", milers de catalans van reivindicar el passat 2 de juliol els escons que Puigdemont, Comín i Junqueras havien obtingut a les eleccions europees de la primavera. En aquella ocasió es va especular sobre la possibilitat que els dos representants de JxCat se sumessin a la marxa, però finalment no ho van fer per evitar haver de respondre davant d'una eventual detenció per part de les autoritats franceses per donar resposta a alguna de les euroordres emeses per la justícia espanyola.Ara, però, podrien no només trepitjar territori alsacià sinó assistir com a eurodiputats de ple dret a la primera sessió de l'any de l'Eurocambra després de la decisió del TJUE. De fet, la setmana passada ja es van començar a acreditar com a parlamentaris.Segons el manifest difós pels organitzadors d'aquesta nova mobilització, que intentaran entregar al president del Parlament Europeu, l'italià David Sassoli, es pretén demanar a la cambra que "reconegui que el dret a l'autodeterminació és un dret fonamental dels europeus" i que l'Estat espanyol "ha d'acceptar que és la solució al conflicte" amb Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor