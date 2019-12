FOTOS El Baix Montseny fa «cagar» el borbó

La cançó del tió:



"Caga Borbó!

Perquè volem

que presos i preses

surtin de la presó



Caga Borbó!

Prou represaliats!

I que tornin a casa

exiliades i exiliats



Per la República

Caga Borbó!

que tenim tot el dret

a l'autodeterminaciói

Un nen fa cagar el Borbó. Foto: APBM

Un tió a Sant Esteve de Palautordera Foto: APBM

Tió a Santa Maria de Palautordera Foto: APBM

"Pica per la República! Fesa cagar el Borbó!". Aquest és el missatge que es pot llegir en un dels "Caga Borbons" que l'Assemblea Popular del Baix Montseny ha deixat a les places de la vila de Santa Maria de Palautordera i a la plaça Joan Serra de Sant Esteve de Palautordera.Es tracta d'un bidó que fa de tió, amb el seu corresponent pal i la imatge del Rei Felip VI de cap per avall. Des de l'Assemblea Popular del Baix Montseny, que agrupa diverses entitats i moviments independentistes de la comarca natural, es convida tothom "a fer cagar el Borbó".Ahir ja va aparèixer un dels "caga borbons" a la plaça de la Vila de Sant Celoni, amb una tela vermella i una corona amb el lema caga borbons. Al davant la imatge del rei d'Espanya, aquesta del dret.La iniciativa no és només del Baix Montseny ja que han aparegut altres caga borbons a diferents indrets de Catalunya.

