Almenys 46 empreses han traslladat la seu fiscal fora de Catalunya de forma fraudulenta

Prop d’una cinquantena d’empreses han traslladat la seva seu fiscal fora de Catalunya de forma fraudulenta durant els últims anys. Entre 2015 i 2018, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va obrir fins a 46 expedient s per aquest motiu, una acció que ha permès recaptar 24 milions d’euros, segons informa La Vanguardia.Malgrat que l’ATC no ha especificat quines són les empreses afectades i quins són els domicilis escollits, cal destacar que Catalunya és una de les comunitats on la pressió fiscal sobre els contribuents és més elevada , sobretot per a les rendes baixes.Altres comunitats com Madrid, en canvi, han establert una sèrie de polítiques basades en la rebaixa de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) i la quasi eliminació de l’impost de patrimoni o successions. La Generalitat de Catalunya, de fet, ha arribat a qualificar aquesta estratègia de dumping fiscal, és a dir, buscar expressament una tributació més baixa.Tot i que la informació al voltant d’aquestes deslocalitzacions és més aviat escassa, un informe actualitzat per la Universitat de Saragossa recollit per La Vanguardia assenyala que, entre 2006 i 2012, un total de 4.557 contribuents van optar per canviar de domicili fiscal. D’aquests, sis de cada deu va decidir traslladar-se a Madrid.Cal destacar que el domicili fiscal no és el mateix que el domicili social. El primer marca els impostos i tributs que ha de pagar a l’Agència Tributària, mentre que el segon, de domini públic, estableix quin és el domicili de l’empresa.Així, les dades no fan referència a la fuga de seus que es va produir poc després de l’1-O, quan el govern de Mariano Rajoy va aprovar un decret exprés per facilitar el trasllat de seus socials fora de Catalunya. Segons dades facilitades pel Col·legi de Registradors, fins a 3.886 empreses van treure la seva seu social del Principat durant els sis mesos posteriors a la celebració del referèndum.L’impacte d’aquells moviments va ser “més psicològic que real”. Així ho explicava Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera per la Universitat Pompeu Fabra i membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya, en un article al diari Ara. El mateix Col·legi d’Economistes va denunciar el passat mes de maig l’atac econòmic que va patir Catalunya després de l’1-O , titllant de “propaganda” les mesures que va adoptar l’estat espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor