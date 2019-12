La lluita de 45 famílies contra el malson que els tanquin l'escola bressol a mig curs

Despertar-se, sortir de casa amb els fills per portar-los a l'escola bressol i, en arribar, trobar-la tancada. Aquesta és l'angoixa que afronten a diari 45 famílies de Sant Just Desvern, al Baix Llobregat, des que va començar el curs 2019-2020. Es tracta dels pares i mares de la llar d'infants privada Tic-Tac, que continua oberta malgrat que el Departament d'Educació va revocar-li l'autorització el passat abril.L'ordre de la Generalitat havia de ser vigent a partir d'aquest setembre, després de diversos incompliments parcials per part de l'escola des del 2012 -l'últim, per no adequar-se a la normativa sobre aules polivalents-. La direcció del centre, però, va decidir oferir places per aquest curs amb normalitat. L'argument? Un recurs en marxa i que l'Ajuntament havia demanat a finals de juny una "suspensió de la revocació" que paralitzava els tràmits per "guanyar temps" i que, per tant, la qüestió havia quedat en stand-by i res li impedia obrir.Ara bé, segons expliquen les famílies a, l'ordre de tancament podria ser ferma de manera imminent, fins i tot abans d'acabar el curs. El centre podria haver de tancar en qüestió de dies o setmanes. "És un espai privilegiat, els nostres fills hi van feliços i estem molt contents amb l'equip d'educadores. Però què passaria si demà els hem de dir als nostres fills que no hi poden tornar més? Amb tot el que això suposaria?", remarquen les famílies en un text presentat al govern municipal per exigir-li suport i solucions.Retreuen que tot el cas és un "tema polític" i que s'està "jugant i negociant" amb els seus fills "com si fossin números". Els pares i mares asseguren que es troben entre l'espasa i la paret: al poble hi ha 400 nens de 0 a 3 anys i només 200 places -públiques i privades- de llars d'infants -algunes de les quals valen més de 700 euros al mes- i dur-los a un municipi veí tampoc pot ser una opció pel greuge familiar i laboral que suposaria. "O portar-los lluny de casa o arruïnar-nos per pagar la matrícula, anem arreglats", denuncia a aquest diari una de les mares afectades."No em puc permetre pagar tants diners cada mes per portar el petit a una escola elitista, ni tampoc haver de fer cada matí set quilòmetres en direcció contrària a la meva feina per portar-lo a un altre poble", relata aquesta mateixa mare, que afegeix: "un canvi d'escola bressol no es pot fer així com així". En les seves comunicacions amb l'Ajuntament, les famílies, que compten amb el suport de tota l'oposició -en l'últim ple es va aprovar una moció instant el govern socialista a implicar-se-, adjunten també un informe psicològic que qualifica d'"indispensable" l'estabilitat en els primers anys de desenvolupament dels infants.Critiquen que no s'estiguin tenint en compte tots aquests elements "vitals" i que els seus fills són les veritables víctimes de tot aquest periple: "El que és prioritari pels nostres nens també hauria de ser prioritari per a les administracions i, per tant, no ens valen solucions on aquest fet no es tingui en compte".El que defensen a ultrança és la "metodologia" de les treballadores de l'Escola Tic-Tac, no el centre com a tal. És per això que, en cas de tancament definitiu abans d'acabar el curs, proposen associar-se en cooperativa per poder autogestionar entre pares i educadors -almenys, fins a les vacances d'estiu- el projecte educatiu en un altre lloc. Les famílies han posat sobre la taula La Vagoneta, un espai del municipi "ja adaptat" i que "només funciona de tardes i amb casals". Demanen el suport del consistori i de la Federació de Cooperatives. Per ara, no han rebut cap resposta clara.En declaracions a, l'Ajuntament de Sant Just Desvern defensa que el "conflicte" és entre una escola bressol privada i el Departament d'Educació. Fonts oficials destaquen que el consistori ja s'ha ofert per "acompanyar" les famílies en tot el que calgui, dins el seu "àmbit competencial", i que l'equip de govern treballa "des de fa temps" per ampliar l'oferta de places municipals. "Ens sap molt de greu la situació creada, tant per les famílies com per l'equip d'educadors", afegeixen.

