L'investigador més jove de la NASA no té ni 30 anys i és català

El català Jordi Vila, amb tan sols 28 anys, és l'investigador més jove de la NASA. Vila és enginyer aeronàutic i de telecomunicacions, i va entrar a l'agència espacial amb tan sols 23 anys.Segons explica en una entrevista a Catalunya Ràdio, Vila actualment està dirigint un projecte per a un nou telescopi espacial i la NASA li ha fet entrega d'un dels guardons més importants que té: la medalla al mèrit excepcional.El català ha reconegut que no és fàcil per a un jove investigador de fora dels Estats Units treballar a l'agència nord-americana. En el seu cas, ell va poder entrar-hi després d'estudiar l'enginyeria de telecomunicacions a la UPC i aeronàutica a Tolosa de Llenguadoc. No va ser fins després de contactar amb diversos investigadors de la NASA que va aconseguir posar-hi un peu dins.Al principi va començar dins de l'agència treballant en el projecte per al desenvolupament del telescopi Bethy, una missió pionera que pot marcar un abans i un després en el desenvolupament dels telescopis espacials. I ara està dirigint el seu propi equip dins d'un altre projecte de telescopi.

