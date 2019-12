La Loteria de Nadal deixa caure més diners a Catalunya que el Pla de Rodalies

Ja és trist que la Grossa de la Loteria Nacional hagi deixat a Catalunya més milions que no pas les inversions del Govern espanyol a Rodalies en una dècada. Així anem. — Marc Font (@marcfontribas) December 22, 2019

En tan sols un matí, Catalunya ha aconseguit aixecar una quantitat de diners que ha trigat vuit anys en arribar. La Loteria de Nadal d’aquest diumenge ha deixat caure més de 550 milions d’euros al Principat, una xifra lleugerament superior a la inversió executada pel govern espanyol en el Pla de Rodalies 2008-2015.La reclamació de majors inversions a la xarxa ferroviària de Catalunya s'ha convertit en recurrent durant els últims anys. Una de les últimes actualitzacions va donar-la Damià Calvet, conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya. En una roda de premsa a finals de 2018, el dirigent va recordar que l’estat espanyol tan sols havia materialitzat el 13% dels 4.000 milions d’euros d’inversió que s’havien de destinar a Rodalies, una xifra que equival a 520 milions d’euros.La manca d’inversions va provocar que Calvet qualifiqués la xarxa d’“ineficient” i “insegura” després de recordar que més de 400.000 persones utilitzen diàriament el servei.A dia d’avui, la Generalitat de Catalunya és la titular del servei, tot i que Adif és la propietària de les vies, estacions i catenàries. Per altra banda, Foment paga directament a Renfe (també de titularitat pública) com a operadora dels trens.En aquest sentit, diversos ajuntaments catalans ja han presentat mocions per instar a l’Estat a traspassar el servei de Rodalies a la Generalitat. L’onada de mocions va arribar a finals de 2018, poc després que es produís un accident a la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders que va acabar amb un mort i 44 ferits.

