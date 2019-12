VÍDEO Xavier Duch: «No serem lliures fins que Catalunya sigui lliure»

VÍDEO Així ha estat l'arribada de Xavier Duch (@Detingudes23S) a la plaça Sant Roc de #Sabadell https://t.co/7C3N7VVg4N pic.twitter.com/eDTe3ByPJX — NacióSabadell (@NacioSabadell) December 22, 2019

El sabadellenc ha rebut l'escalf de tothom Foto: Albert Hernàndez

Ha repartit abraçades per a tothom Foto: Albert Hernàndez

Un acte amb més d'un centenar de persones Foto: Albert Hernàndez

Xavier Duch, un dels tres CDRs detinguts durant l'operatiu Judes i posats en llibertat provisional per l'Audiència Nacional aquest divendres, ha comparegut a Sabadell al toc de la darrera campanada que de les 12 del migdia. Més d'un centenar de persones l'esperaven a la plaça Sant Roc que l'han rebut entre aplaudiments i crits de "llibertat". Duch ha exclamat: "Ho tenim clar, no som lliures, ho serem el dia que Catalunya sigui lliure".Ha advertit "tingueu-ho clar, podem tornar a dins", en referència a ingressar novament a la presó, a la vegada que ha recordat "lluitem pels que encara" estan entre reixes, en al·lusió Alexis Codina, Germinal Tomàs, Ferran Jolis i Jordi Ros.També s'ha mostrat agraït per la mobilització de la gent durant aquests gairebé tres mesos de presó: “Ens han dit que som herois, però els que sou els herois sou els que sou aquí fora, nosaltres només som una eina més”.Duch ha arribat a Sabadell aquest dissabte de matinada , després del pagament d'una fiança de 5.000 euros per la seva llibertat provisional. Juntament amb ell també han abandonat el centre penitenciari de Soto del Real, Eduard Garzón, veí de Cerdanyola i que també ha assistit a la benvinguda a Duch a la capital vallesana, i Txevi Buigas.Duch, així com Garzón i Buigas, haurà de comparèixer tots els dilluns al jutjat, té prohibit sortir de l'Estat i ha hagut de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial.La Fiscalia demanava que se'ls mantingués empresonats tot i que va obrir la porta a un alliberament sota fiança de 9.000 euros. L'acusació popular, exercida per l'ACVOT, va demanar mantenir la presó incondicional. Encara queden quatre activistes empresonats: Alexis Codina, Germinal Tomàs, Ferran Jolis i Jordi Ros. Tots ells continuen acusats de terrorisme.

