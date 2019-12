Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Ventcat després del temporal del cap de setmana

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Ventcat un cop passat el període de més intensitat de l'episodi de fort vent que ha afectat Catalunya des de dissabte a la tarda. El balanç és un pescador mort que ha caigut des de les roques a Sant Feliu de Guíxols i tres persones ferides de poca gravetat a Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat i Barcelona.Els Bombers han atès 1.023 avisos entre les 19h de dissabte i les 13h d'aquest diumenge. A la regió metropolitana nord, s'han produït 529 incidents; a les comarques gironines, 249, i a la regió metropolitana sud, 157. El telèfon 112 ha rebut 1.118 trucades relacionades amb 795 incidències derivades del vent: el 23,17% des del Barcelonès, el 18,34% des del Vallès Occidental, el 14,76% des del Vallès Oriental i el 13,95% des del Gironès.Per ciutats, han arribat 192 trucades al 112 des de Barcelona, 90 de Girona, 73 de Terrassa i 72 de Sabadell.El pescador ha caigut a l'aigua des de les roques i ha perdut la vida a Sant Feliu de Guíxols . Un altre pescador i tres policies locals s'han llençat a l'aigua per ajudar-lo i han estat rescatats amb vida. S'han activat efectius de la Policia Local, l'embarcació de Salvament Marítim i la Guàrdia Civil, que han rescatat els agents i el pescador supervivent. També ha intervingut l'helicòpter dels Bombers, que no ha pogut realitzar el rescat a conseqüència del vent, però ha senyalitzat la ubicació del cos del pescador sense vida, que finalment ha estat recuperat per Salvament Marítim.A Cornellà un home ha resultat ferit per la caiguda d'un arbre i ha estat evacuat a l'hospital Moisès Broggi. També hi ha ferits a Sant Adrià de Besòs (evacuat a Can Ruti) i a Barcelona (atès al CUAB de Sant Martí). Cap d'ells està greu.La caiguda d'arbres a causa del vent ha provocat diferents talls ferroviaris, especialment dissabte a la nit. La circulació ja ha quedat restablerta. Es tracta de l'R11 i l'RG1 entre Maçanet i Girona, l'R2 a Llinars del Vallès, l'R4 a Vacarisses i l'R1 a Malgrat de Mar.El pla Ventcat es queda ara en fase de prealerta perquè encara s'espera vent fort a la major part de Catalunya i es poden produir algunes afectacions. Al vespre, el vent podria intensificar-se un altre cop en especial entre les Terres de l'Ebre i el Llobregat.Els valors màxims es van registrar de matinada i a les cotes mitjanes i altes: 180,7 km/h a Puig Sesolles (1.668 metres); 108 km/h a Terrassa; 105 km/h a Caldes de Montbui; 88,9 al port de Barcelona, i 82,4 a Badalona.

