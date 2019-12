Esclat d'alegria a Reus i Salou pel primer premi: «Ens ho mereixem»

Els fundadors d'El Cachirulo de Reus. Foto: Alba Domingo

Plors, alegria i cava. Aquest ha estat l'ambient aquest diumenge al matí a Salou i Reus després que el primer premi del sorteig de Nadal esquitxés desenes de famílies dels dos municipis tarragonins. El 26.590 s'ha venut a l'administració número 1 Doña Pilar de Salou, però només dos veïns d'aquesta població han estat agraciats. La resta ha viatjat fins a Reus, al Centre Aragonès El Cachirulo "El Gordo" ha sortit ben matiner, a les 9.19, i ràpidament ha esclatat l'alegria a la capital del Baix Camp. Desenes de persones premiades s'han aplegat a la seu del Centre per celebrar plegats la pluja de milions. Tots ells portaven participacions de 5 euros i calculen que hi pot haver més d'una trentena de famílies agraciades.Jose Luís Sanjuan i Paco Santana, fundadors de l'entitat l'any 1975, expliquen que des de la seva creació sempre s'han venut dècims per Nadal per finançar el centre. "Ja era hora! Ens han arreglat la vellesa! A nosaltres i a moltes famílies aragoneses de la ciutat. Estem molt feliços", han relatat alentre llàgrimes.

El Centre Aragonès s'ha convertit en una autèntica festa en què, com era d'esperar, els càntics i les Jotes hi han tingut especial protagonisme. Una de les cantaires, la Pilar, que ja fa més de 30 anys que va marxar d'Aragó per construir una vida a Reus, ha explicat que guanyar la loteria els ha suposat un premi a l'esforç que totes les famílies aragoneses van haver de fer en immigrar a Catalunya. "Ens ho mereixem. Ningú de nosaltres sap ben bé quants diners hem guanyat, però poder celebrar això junts, és impressionant", ha assegurat entre jota i jota.

EN DIRECTE Jotes al Centre Cultural Aragonès de Reus, on han caigut una pluja de milions de la Grossa; informa @AlbaDomingo_ https://t.co/2abRAsJMSP pic.twitter.com/HhrJkFZeT7 — NacióDigital (@naciodigital) December 22, 2019

Però el premi també ha caigut a Salou, en concret, a dues persones. Una d'elles, en Francisco Àlvarez, s'ha apropat amb tota la seva família a l'administració on va comprar el dècim per celebrar amb els seus veïns els 400.000 euros que s'emporta."Cada any jugava el mateix número, però l'altre dia, quan el vaig anar a buscar, ja no hi era. En vaig agafar un altre i ha estat casualitat. Estem molt contents. Tant de bo hi hagués una loteria en què regalessin salut però és cert que aquests diners ens ajudaran. El primer que penso fer és comprar-li un bon regal al meu nét", ha explicat a les portes de l'administració visiblement emocionat. Desenes de veïns de la família també s'hi han acostat per donar-los l'enhorabona i celebrar que el primer premi hagi caigut en aquest municipi de 25.000 habitants.

La família Àlvarez Muñóz. Foto: Alba Domingo

"És com si m'hagués tocat a mi"



Qui també ha celebrat entre llàgrimes el 26.590 és la Núria, l'administradora de la Doña Pilar de Reus que ha venut els dècims. Es tracta d'una administració que fa poc que està oberta i diu que per ella i els seus treballadors ha estat un regal el protagonisme rebut avui. "És com si ens hagués tocat a nosaltres. Ara esperem vendre'n molts pel sorteig del sis de gener. No ens ho creiem", relatava entre riures.





La Núria, administradora de la Doña Pilar de Reus. Foto: Alba Domingo

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor