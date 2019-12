Molt cava però cap rastre dels guanyadors en la celebració del primer premi a Barcelona

Les imatges d'eufòria a les administracions que han repartit els primers premis de la Loteria han tornat a inundar les webs i televisions arreu del territori espanyol. Enguany, una de les protagonistes ha estat Mussol del Clot, situada al número 2 de Rambla de Guipúscoa, a Barcelona.La Laura Fuertes i el Pablo Mongil, propietaris del local, tenien pensat obrir a primera hora de la tarda, però el sorteig els ha fet canviar de plans. Visiblement emocionada, la Laura ha deixat que la seva filla de vuit anys, la Mònica, expliqués com estaven els ànims a casa seva. "Jo dormia al llit i he sentit a la meva mare plorant, dient que havia repartit El Gordo", ha recordat.Al voltant de dos quarts d'11 del matí, el cava ja corria al davant de l'establiment. Entre alguna llàgrima però sempre amb un somriure, la Laura explicava que havien venut gairebé tots els números per finestreta i que se sentia "nerviosa" però alhora "molt emocionada". "He vingut al barri a donar sort", reia.Tant ella com el seu marit són de Valladolid, però fa cosa d'onze anys van traslladar-se a Viladecans. No va ser fins al juny de 2017, però que van agafar l'administració de loteria. Malgrat la seva recent arribada al barri, els veïns de Bac de Roda els coneixen de sobra. "S'ho mereixen", deien alguns. Altres s'acostaven a abraçar-los tot i no haver estat premiats. "Si m'hagués tocat el primer premi, m'hauria quedat a casa", comentaven els presents. De fet, cap dels premiats s'ha presentat a l'administració durant la celebració.En total, la Laura i el Pablo han repartit prop de 12 milions d'euros (han venut tres de les cinc sèries del número 26.590, mentre que la resta han estat retornades). Es tracta, sens dubte, del major premi que mai han repartit. Després d'haver obert quatre ampolles de cava davant les càmeres, han explicat que la quantitat més gran que havien donat fins ara eren 11.000 euros, corresponents a una quiniela de futbol.

